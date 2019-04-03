Охотники за пришельцами обнаружили НЛО рядом с МКС (видео)

Уфологи утверждают, что NASA прервала прямую трансляцию с МКС после того, как камера поймала в объектив НЛО.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), как обычно, не подтверждает, но и не опровергает присутствие инопланетян.

Сторонники теории заговора уверены, что во время выхода астронавтов в открытый космос в объектив камеры попал небольшой объект, который витает у атмосферы Земли.

Видео:YouTube channel Secureteam10

Прямая трансляция велась с хорошим качеством и не имела признаков помех или сбоев. Но внезапно прервалась после того, как на кадрах стало видно, что НЛО наблюдает за космонавтами.

По мнению охотников за пришельцами, это уже не первый случай захвата неопознанных объектов камерами наблюдения МКС. «Каждый раз, когда появляется один из этих НЛО, мы обычно видим этот синий экран», — отмечают они.

Запись прерванной трансляции была выложена конспирологами в интернет и уже собрала сотни комментариев и несколько сотен тысяч просмотров.

Впрочем, в заговоре молчания конспирологии обвиняют не только NASA. Досталось и Илону Маску (Elon Musk).

Заявления о том, что космический магнат скрывает инопланетную жизнь, появился сразу после первого запуска ракеты Falcon Heavy SpaceX в феврале прошлого года. Кадры прямой трансляции якобы показывали, что после выхода ракеты за пределы атмосферы ее окружили таинственные огни. Три объекта образовали треугольник, а еще один находился немного левее.

Странное явление можно было наблюдать на экране в течение нескольких секунд, а затем камеры переключились на трансляцию изображения земного шара. Сторонники теории заговора утверждали, что это мог быть таинственный спутник «Черный рыцарь». По их мнению, существует космический корабль внеземного происхождения, вращающийся вокруг Земли, и что NASA вместе с Илоном Маском скрывают его присутствие.

Похожий на коготь загадочный объект, названый «Черным рыцарем», был обнаружен на орбите Земли в 1998 году. И с тех пор он не дает спокойно спать многочисленным уфологам. По их мнению, это не что иное, как инопланетный корабль, ведущий наблюдение за землянами.

Год назад NASA решило покончить с этой теорией и опубликовало мнение учёных о сущности «Черного рыцаря». По словам представителей NASA, это обычное тепловое одеяло, случайно потерянное в открытом космосе астронавтами США. Впрочем, охотников за пришельцами подобное объяснение не убедило.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями.