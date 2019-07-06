В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте (ФРГ) приостановил движение нефти по трубопроводу «Дружба» из-за повышенного содержания в ней хлорорганики.

О технических проблемах немецким газетам Handelsblatt и Deutsche Welle рассказали в компании Shell. Сейчас исследуются причины вновь появления в российской нефти ядовитых примесей. Предположительно загрязненная нефть из старых партий, слитая в хранилища на территории Польши, снова попала в трубопровод.

При этом НПЗ в Шведте продолжает работу, так как на производство налажены поставки сырья через порт Ростока, сообщил представитель Shell.

В апреле встали поставки по крупнейшему в мире трубопроводу «Дружба», который был построен в 1960-е годы «Ленгазспецстроем» для доставки топлива в Восточную Европу, из-за загрязнения хлорорганическими веществами, которые применяются с целью увеличения нефтеотдачи пласта. Хлорорганика попала в трубопровод с частного предприятия «Самаратранснефть-терминал». Прокачка поэтапно возобновлялась с мая по начало июля. Всего в нефтепроводах России, Белоруссии, Украины и Польши, содержалось до 5 млн т загрязненной нефти, по оценке ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Белоруссия полностью остановила прием российской нефти.