Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Южная ветвь нефтепровода «Дружба» полностью остановила прием нефти из России во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает belta.by.

По информации издания, поставку нефти возобновят ориентировочно 2 мая. Причиной остановки названа некачественная нефть, которая поступила с российского участка нефтепровода.

По словам главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андря Вериго, 30 апреля все маршрутные поручения были выполнены и прием нефти из России полностью остановлен.

«Качественная нефть находится на 30-м км трассы Унеча — Мозырь. Это треть пути от Унечи до государственной границы с РБ. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая», — добавил Вериго.

По предварительным данным, общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет около 5 млн тонн.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что “Газпром нефть” планирует сотрудничать с “Росавтодор” и ГК “Автодор”.