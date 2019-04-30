Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Южная ветвь нефтепровода «Дружба» полностью остановила прием нефти из России во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает belta.by.

По информации издания, поставку нефти возобновят ориентировочно 2 мая. Причиной остановки названа некачественная нефть, которая поступила с российского участка нефтепровода.

По словам главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андря Вериго, 30 апреля все маршрутные поручения были выполнены и прием нефти из России полностью остановлен.

«Качественная нефть находится на 30-м км трассы Унеча — Мозырь. Это треть пути от Унечи до государственной границы с РБ. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая», — добавил Вериго.

По предварительным данным, общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет около 5 млн тонн.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что “Газпром нефть” планирует сотрудничать с “Росавтодор” и ГК “Автодор”.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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Белоруссия полностью остановила прием российской нефти