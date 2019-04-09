“Газпром нефть” планирует сотрудничать с “Росавтодор” и ГК “Автодор”

Соответствующее соглашение было подписано VIII межотраслевой конференции “PRO битум и ПБВ” в Петербурге.
Как сообщают сотрудники “Газпромнефть – Битумные материалы” сегодня, оператор битумного бизнеса “Газпром нефти” заключил соглашение с Федеральным дорожным агентством и Государственной компанией “Российские автомобильные дороги”.
Согласно договору, предприятия планируют совместно разрабатывать и внедрять инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения.
Также планируется, что для этих целей будут использовать современные продукты, которые позволят увеличить срок службы дорог.
Специалисты “Газпромнефть-БМ”, “Росавтодор” и ГК “Автодор” планируют изучить зарубежный опыт и внедрить его в отечественную практику.
“Новое соглашение будет способствовать развитию этого диалога и достижению главной цели — строительству в России современных, надежных и безопасных дорог”, — отметил генеральный директор “Газпромнефть-БМ” Дмитрий Орлов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дмитрий Медведев сменил главу “Автодора”.