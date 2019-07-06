Петербуржцы смогут пройти медобследование на даче

В пригородных садоводствах теперь будут проводиться бесплатные медицинские обследования дачников при наличии у них полиса ОМС.

Сегодня Петербурга Александр Беглов посетил одно из крупнейших садоводств — «Красногорское», которое находится в Ломоносовского районе в окрестностях Красного Села. Там врио губернатора проинспектировал работу медиков.

Благодаря новой программе любой житель садоводства сможет пройти полное обследование, в том числе в выходные дни, говорится в сообщении администрации Петербурга.

В апреле глава врио градоначальника распорядился наладить медицинскую помощь дачникам, приведя в порядок медпункты в садоводствах и организовав работу выездных бригад там, где медпунктов нет.

Сегодня в пригородных садоводствах работают 34 амбулатории, где дачники могут получить первую помощь. Кроме того, на строительство трех новых медпунктов в садоводствах из городского бюджета выделано 16,8 млн рублей.

На встрече жителей садоводства с Бегловым кроме медицинской помощи обсуждалась проблема подъездных дорог к садоводческим товариществам, часть которых находится в ведении Ленобласти. Беглов пообещал поднять этот вопрос на совещании координационного совета двух регионов. Кроме того, была затронута тема обеспечения садоводств питьевой водой и передачи электросетей СНТ на баланс «Ленэнерго». Врио губернатора обещал садоводам и впредь оказывать всестороннюю поддержку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов подвел итоги прошедшей недели