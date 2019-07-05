Беглов подвел итоги прошедшей недели

По традиции временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги работы за минувшую неделю.

Глава города опубликовал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором отметил четыре главных момента за неделю.

В первую очередь Беглов выделил открытие станции метро «Академическая». Он подчеркнул, что видел пост о якобы поломке одного эскалатора. Он сообщил, что один из эскалаторов находится на плановой модернизации и будет открыт к концу месяца.

Также в публикации отдельное внимание уделяется росту промышленности в Петербурге, темпы которого на 2,4% выше среднероссийских. Беглов отметил, что посещал три промышленных предприятия на этой неделе.

Кроме того, глава Петербурга рассказал о визите в Выборгский сад и в Сосновку, которые были произведены для контроля хода ремонта.

Беглов также посетил улицу Гранитную, где проходит строительство 4-х полосной дороги с мостом через Оккервиль. Отмечается, что работы находятся уже почти на финишном этапе, объект будет сдан 25 августа.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге появится новый «водородный трамвай».