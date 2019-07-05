В Петербурге появится новый «водородный трамвай»

В августе 2019 года жители Санкт-Петербурга смогут увидеть особый трамвай, который разработан на основах водородной энергетики.

О нововведении стало известно в ходе рабочего визита временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на предприятие ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Кроме того, в научном центре представлены экспериментальные установки ландшафтной аэродинамической трубы. Предполагается, что она будет применяться для определения параметров мостов и прочих сооружений, которые подвергаются ветровым или подобным нагрузкам.

В конце визита Беглов отметил, что высокие технологии и наукоемкое производство должны лежать в основе формирования новой экономики Северной столицы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что многодетным семьям Петербурга вручили документы на новые квартиры.