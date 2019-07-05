Многодетным семьям Петербурга вручили документы на новые квартиры

В новых квартирах семей есть от трех до пяти комнат и располагаются они в Приморском и Пушкинском районах.
В новых квартирах семей есть от трех до пяти комнат и располагаются они в Приморском и Пушкинском районах.

В канун Дня семьи, любви и верности в администрации Санкт-Петербурга 25-ти многодетным семьям вручили документы на новые квартиры.

В новых квартирах семей есть от трех до пяти комнат и располагаются они в Приморском и Пушкинском районах. До этого они жили в коммуналках или в квартирах, где ютились разом четыре поколения одной семьи.

Самое большое количество детей оказалось у семьи Фадеевых: всего семеро — всем от двух месяцев до 18 лет. Самого младшего также пригласили на мероприятие: его принесли в люльке.

Врио губернатора Александр Беглов отметил, что на решение создать большую семью нужна определенная смелость и ответственность — он знает это по своим родителям. Беглов также вырос в многодетной семье, где был восьмым ребенком.

В пятницу свои квартиры получили 25 семейств, но, как обещал глава Петербурга, в скором времени еще почти 2 тыс семей въедут в новое жилье от государства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов отменил возрастной ценз для блокадников Ленинграда.

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