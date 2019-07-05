Беглов отменил возрастной ценз для блокадников Ленинграда

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

Теперь жителями блокадного города смогут считаться и те, кто прожил в нем менее четырех месяцев.

5 июля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в Социальный кодекс Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Действующий четырехмесячный ценз проживания в блокадном Ленинграде отменили. В результате этого жители, родившиеся в городе, но не прожившие на территории города во время блокады этот срок, получат право на льготы за счет казны региона, среди которых: получение путевок в санатории; ежемесячная выплата в размере 3 тыс рублей; бесплатный проезд ж/д транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения; проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в пригородных автобусах; приобретение месячного единого именного льготного билета по цене, равной размеру ежемесячной денежной выплаты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов высказался против скрытых камер на дорогах Петербурга.

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