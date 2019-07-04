Беглов высказался против скрытых камер на дорогах Петербурга

Врио губернатора напомнил, что они нужны в первую очередь не для сбора штрафов.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал на своей странице «Вконтакте». Он пояснил, что камеры на дорогах устанавливаются для того, чтобы снизить аварийность. Глава города отметил, что если их делать скрытыми, это поможет лишь в одном – собирать штрафы с нарушителей станет проще, но вот станет ли меньше ДТП – не предугадать.

«Считаю, что нужно прекратить эту практику. Все камеры должны быть с предупреждениями», — написал Александр Беглов.

Напоминаем, что до этого врио губернатора обратил внимание и на другую проблему – дороги в Петербурге служат всего четыре года. Он хочет, чтобы создали специальное покрытие со сроком службы 12 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов выпил чай с сотрудниками ГИБДД и обсудил проблемы.