Беглов выпил чай с сотрудниками ГИБДД и обсудил проблемы

Глава города поздравил их с профессиональным праздником.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с сотрудниками ГИБДД 3 июля. Он обсудил с ними проблемы на дорогах, а также пути их решения. Профессионалы своего дела рассказали, что за последние годы ухудшились взаимоотношения между автолюбителями и пешеходами. Также они отметили, что культура вождения при это улучшилась – люди стараются не нарушать правила дорожного движения. В ведомстве уверены, что нужно лучше оснащать дороги. Также сотрудники ГИБДД попросили Беглова, чтобы было больше социальной рекламы, призывающей быть внимательнее.

Сам глава Санкт-Петербурга пообещал, что в 2020 году установят новые камеры видеофиксации, а дороги продолжат ремонтировать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов распорядился закончить детский сад на Лиственной в IV-ом квартале. Врио губернатора хочет устроить в декабре День открытых дверей с елкой и Дедом Морозом.