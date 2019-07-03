Беглов распорядился закончить детский сад на Лиственной в IV-ом квартале

Срок сдачи переносили уже дважды. Фото: gov.spb.ru
Срок сдачи переносили уже дважды. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора хочет устроить в декабре День открытых дверей с елкой и Дедом Морозом.

Александр Беглов в ходе визита в Выборгский район Петербурга посетил ЖК “Лиственный”, где до сих пор нет никаких образовательных учреждений. Срок сдачи детского сада на Лиственной улице переносили уже дважды. Объект строят с 2017 года, но пока он готов только на 37%.

Врио губернатора Петербурга распорядился сдать объект в IV-ом квартале. Беглов наметил День открытых дверей с елкой и Дедом Морозом в 20-ых числах декабря. Дети смогут пойти в сад с начала 2020-го — если объект все-таки сдадут. Работы по благоустройству пока не выполнены, передают в Смольном 3 июля.

Беглов распорядился обеспечить здание теплом до 1 октября. В ЖК “Лиственный” живут около 6 тысяч человек. Новый садик должен принять до 220 детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов посетил Сосновку.

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Беглов распорядился закончить детский сад на Лиственной в IV-ом квартале
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