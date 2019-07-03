Беглов проверил ход благоустройства Сосновки

К следующему году в парке появится стационарный общественный туалет. Фото: Baltphoto, Ирина Мотина
К следующему году в парке появится стационарный общественный туалет. Фото: Baltphoto, Ирина Мотина

В парке появятся футбольный стадион и эстрадная сцена.

Александр Беглов проверил как идут работы в Выборгском саду и парке Сосновка. Врио губернатора приехал с проверкой в Выборгский район Санкт-Петербурга в среду, сообщили в Смольном 3 июля.

Благоустройство Выборгского сада закончено: на участке у перекрестка Б. Сампсониевского и ул. Комиссара Смирнова высадили новые деревья, кусты, поставили урны и скамейки. Ремонт ограды сада должен завершиться до начала осени.

В Сосновке с конца мая идет благоустройство детских площадок, дорожек и газонов. В лесопарке появятся футбольный стадион и сцена для выступлений. Беглов распорядился создать в парке стационарный общественный туалет — его сделают к следующему году, а пока в Сосновке поставили передвижные. Работы идут в соответствии с графиком.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что несколько мостов в Петербурге ждет капитальный ремонт.

беглов благоустройство выборгский район выборгский сад парк сосновка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кировском районе двое утонули в улетевшем в реку автомобиле
Гроза поставила Петербург в восьмибалльные пробки
В Стокгольме задержали рэпера A$AP Rocky
Глава Гидрометцентра рассказал, каким станет июль в России
Многодетным семьям помогут платить за ипотеку по указу Путина
В Китае в смартфоны туристов устанавливают шпионское ПО
Беглов распорядился закончить детский сад на Лиственной в IV-ом квартале
Беглов проверил ход благоустройства Сосновки