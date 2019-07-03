Несколько мостов Петербурга ждет капитальный ремонт

Литейный мост получит автоматическую систему контроля разводки.

“Мостотрест” ведет активный ремонт мостов Санкт-Петербурга — на нескольких объектах ремонт уже закончился, а где его еще предстоит начать.

Работы завершили, к примеру, на Смоленском мосту — свод, фасады, дорожное полотно и освещения были отремонтированы всего за месяц, сообщили в Смольном 3 июля.

На Литейном мосту появится автоматическая система контроля разводки. Работы на переправе начались в мае. На пролетах и перилах обновят краску.

Екатеригофский мост отпразднует в этот году 105 лет со дня наведения. Скоро на нем начнут менять дорожное полотно, перила, карниз фасадов и металлоконструкции. Вероятно, для этого движение по нему придется закрыть хотя бы частично — в Смольном не уточняют.

Работы на набережной Ждановки, которые идут с сентября 2018 года, должны закончиться в октябре. Капремонт начался на 1-ом Инженерном и наб. Грибоеова. Всего в 2019 году начнут капитальный ремонт на шести объектах, а закончат на 9, плюс мелкие ремонтные работы закончатся еще на 39 объектах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “строитель” стал самой популярной профессией в Петербурге.