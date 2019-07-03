Самой популярной профессией в Петербурге является строитель

Средняя зарплата по Санкт-Петербургу за один год увеличилась на 6% и теперь составляет 47 тысяч рублей. При этом, по России средняя зарплата составляет 37 тысяч рублей.

По данным специалистов сервиса объявлений «Авито», работодатели активнее всего ищут строителей, также данная сфера больше всего интересует и соискателей. При чем, именно в этой отрасли предполагается самый большой дох по Санкт-Петербургу — 59,4 тысячи рублей.

Зарплата по России в среднем увеличилась во всех 23 крушений городах страны. Тройка самых высокооплачиваемых городов остается неизменной: Москва со средней заработной платов в 57,9 тысяч рублей, Санкт-Петербург с зарплатой 47,7 тысяч рублей и Екатеринбург — 39,9 тысяч рублей.

Самый высокий темп роста наблюдается в Барнауле — 11,6%, в Москве — 10,9%, в Тюмени — 10,2%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что большинство петербуржцев отмечают с любимыми памятные даты.