Самой популярной профессией в Петербурге является строитель

Работодатели заинтересованы в поиске строителей. Фото: Pixabay
Работодатели заинтересованы в поиске строителей. Фото: Pixabay

Средняя зарплата по Санкт-Петербургу за один год увеличилась на 6% и теперь составляет 47 тысяч рублей. При этом, по России средняя зарплата составляет 37 тысяч рублей.

По данным специалистов сервиса объявлений «Авито», работодатели активнее всего ищут строителей, также данная сфера больше всего интересует и соискателей. При чем, именно в этой отрасли предполагается самый большой дох по Санкт-Петербургу — 59,4 тысячи рублей.

Зарплата по России в среднем увеличилась во всех 23 крушений городах страны. Тройка самых высокооплачиваемых городов остается неизменной: Москва со средней заработной платов в 57,9 тысяч рублей, Санкт-Петербург с зарплатой 47,7 тысяч рублей и Екатеринбург — 39,9 тысяч рублей.

Самый высокий темп роста наблюдается в Барнауле — 11,6%, в Москве — 10,9%, в Тюмени — 10,2%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что большинство петербуржцев отмечают с любимыми памятные даты.

авито деньги зарплата работа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В возрасте 105 лет скончался аниматор мультфильма «Дамбо»
В Красносельском районе произошла драка на детской площадке
В Ленобласти в пьяной ссоре мужчина получил ножевое ранение
В Ленобласти расследуют дело об избиении местного жителя
В Петербурге осиротевшие утята нашли новую семью
Фестиваль «Дачные сезоны в Монрепо» пройдет в Выборге
Как развивается стоматологический рынок в России и Санкт-Петербурге
Самой популярной профессией в Петербурге является строитель