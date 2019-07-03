Большинство петербуржцев отмечают с любимыми памятные даты

По результатам опроса, 63% жителей Санкт-Петербурга всегда празднуют важные для них даты со своим партнером.

Аналитики развлекательной социальной сети «Фотострана» провели массовый опрос, в котором приняло участие более 800 жителей Северной столицы.

Отмечается, что большинство пар в городе празднует различные романтические даны в отношениях, например, день первого поцелуя или первого свидания. Некоторые отмечают каждый месяц отношений.

При этом, 19% респондентов празднуют со своим партнером только годовщину, а 11% опрошенных вообще не видят в этом смысла или чего-то романтичного. И 7% петербуржцев на вопрос не смогли дать однозначный ответ в связи с отсутствием постоянной пары.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Италии художник создал на поле портрет князя Владимира с помощью трактора.