В Италии художник создал на поле портрет князя Владимира с помощью трактора

В итальянской коммуне Кастаньяро, расположенной в провинции Верона, художник Дарио Гамбарин с помощью трактора создал портрет крестителя Руси князя Владимира.

Портрет на поле получился около 200 метров в длину и занял почти 25 тысяч квадратных километров, сообщают «РИА Новости».

Изображение лица князя Владимира на Боровицком холме в Москве было взято художником за основу. Гамбарин выполнил данную работу в преддверии визита президента Российской Федерации Владимира Путина в столицу Италии, Рим. Там у Путина произойдут встречи с правительством Италии и с папой Римским.

Ранее Дарио Гамбарин уже рисовал на полях используя трактор. Им были нарисованы такие известные личности, как Леонардо да Винчи, Папа Франциск, Владимир Путин, Фидель Кастро, Барак Обама, Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Сам художник называет свою работу чем-то вроде медитации, хотя при этом условия работы довольно тяжелые. Например, в этот раз ему пришлось работать под палящим солнцем, а температура в кабине его трактора составляла около 50 градусов Цельсия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти прошел международный фестиваль художников.