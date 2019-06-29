В Ленобласти прошел международный фестиваль художников

На фестивале, который прошел в Высоцке в Выборгском районе Ленинградской области, было представлено не менее 200 произведений искусства.

Работы выполнили юные художники, возраст которых составляет от 7 до 18 лет. В рамках фестиваля «И на камнях растут деревья» участники на протяжении трех дней творили на берегу Финского залива.

Все произведения искусства, что были представлены на мероприятии, выполнены ребятами собственноручно во время самого фестиваля.

Коллегию жюри представляло пять художников из Выборга, Санкт-Петербурга и Финляндии. Они определяли победителей в нескольких номинациях, сери которых «Белый Бим…» для детей от 7 до 18 лет, «А зори здесь…» и «Доживем до…». В номинациях могли соревноваться как индивидуальные художники, так и члены творческих союзов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня в Фонтанном доме стартует “Бродский DRIVE”.