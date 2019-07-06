Семерых россиян задержали на мексиканской границе

Семь россиян увидели в Мексике только здание Канкунского аэропорта. Фото: wikipedia.org
Семь россиян увидели в Мексике только здание Канкунского аэропорта. Фото: wikipedia.org

Семь российских туристов были задержаны миграционными властями Мексики и трое суток провели в аэропорту Канкуна, не обращаясь в консульство РФ.

Сейчас россияне ждут рейса на родину, сообщает РИА «Новости». Среди них есть пара молодоженов из Краснодара, которые поехали в Мексику в свадебное путешествие. Кроме того, в числе задержанных двое детей, пишет «Кубань 24».

В дипломатической миссии рассказали, что отказ россиянам во въезде в Мексику не такая уж и редкая история. Миграционные власти страны принимают такое решение из-за подозрений, что цель поездки не соответствует заявленной. Эта же причина называлась и в данном случае.

В прошлом году Мексику посетили 39,2 млн туристов из разных стран. С 2016 года турпоток в эту страну увеличился на 12%. Среди туристов, пересекших границу Мексики в аэропорту в прошлом году доля граждан Соединенных Штатов составляла 60%, 10% туристов прибыли из Канады, 16% из Латинской Америки, 11% из Европы и 4% — из других стран мира, включая Россию.

В 2017 году туристическая отрасль принесла мексиканскому бюджету $21,3 млрд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти активно развивается экотуризм.

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