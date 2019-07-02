В Ленобласти активно развивается экотуризм

На данный момент в Ленинградской области существует восемь маршрутов. Фото: Pixabay

На данный момент в Ленинградской области существует восемь маршрутов. Фото: Pixabay

Для жителей Петербурга и приезжих особо актуальным времяпрепровождением являются пешие прогулки, езда на велосипеде, рыбалка, охота и отдых в сельской местности.

На данный момент в Ленинградской области существует восемь маршрутов, которые находятся на территории семи особо охраняемых территорий. Они организованы на территории Токсовских высот, музея-усадьбы Рериха, Радоновых источников и озера у деревни Лопухинка, Раковых озер, Линдуловской рощи, Вепсского леса.

Например, в Веппском лесу организованы три экологические тропы. Также, другие лесничества уже готовят материалы для организации еще 19 экологических маршрутов, отметил председатель Комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов.

В скором времени на сайте комитета для удобства туристов появятся карты троп с подробным описанием местности. Также для всех маршрутов создадут единый QR-код, благодаря которому на тропах можно будет узнать о маршруте.

Добавлено, что проблема безопасности занимает основное место. К примеру, на болотистой местности требуются мостки, настилы из дерева и указатели. Комитетом также рассматривается возможность частичного освещения троп. Так, обустройство одной экотропы, в среднем обойдется в 400-500 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что активисты, которые сообщили о красном цвете реки Новая, стали инспекторами по охране окружающей среды.