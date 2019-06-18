Активисты, которые сообщили о красном цвете реки Новая, стали инспекторами по охране окружающей среды

Члены комиссии оценили знания кандидатов, необходимые для выполнения функций общественного инспектора по охране окружающей среды.

Накануне в Комитете по природопользованию Петербурга состоялось заседание Комиссии по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды. Об этом сообщают в комитете.

Кандидатами в инспекторы стали активисты общественной организации реализации социальных, экологических инициатив, программ и проектов “Уьянка Экология”.

Активисты комитету уже знакомы, так как они регулярно приходят на помощь экологической ситуации Петербурга и сообщают о проблемах. Именно представители этого движения заметили, что цвет воды в реке Новой стал красным. Взяв пробы воды, активисты выяснили, что причина этому – огромное количество дафний, которые, кстати, питаются в том числе сине-зелеными водорослями, чем способствуют очищению водоёма.

Комиссия оценила уровень готовности активистов и шесть кандидатов проверку прошли успешно.

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