В Выборгском районе объявили войну борщевику

Борщевик -- массивное растение, порой достигает высоты в три метра, особенно опасно своим соком. Фото: https://pixabay.com

Борщевик -- массивное растение, порой достигает высоты в три метра, особенно опасно своим соком. Фото: https://pixabay.com

Землю обработают, чтобы избавиться от вредного растения.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Способы борьбы с борщевиком обсудили в администрации Выборгского района. В ходе совещания пришли к выводу, что необходимо обработать 86 гектаров земли химическим методом – только тогда борщевик начнет отступать, говорится в сообщении пресс-службы. Также уточняется, что еще 30 гектаров обработают механическим методом.

Глава района также распорядился, чтобы предпринимали все меры для противодействия распространению борщевика.

Напоминаем, что в 2019 году из бюджета Ленинградской области выделили 35 миллионов рублей на борьбу с растением. Оно опасно для здоровья человека – от него остаются болезненные ожоги, не заживающие долгое время, а также сок борщевика способен лишить зрения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд подтвердил штраф, наложенный на администрацию района Ленинградской области за борщевик.