Перевернувшийся катамаран был перегружен в 4,5 раза

На борту прогулочного катамарана «Атолл», который в пятницу перевернулся в Черном море возле поселка Джубга, было 55 человек вместо положенных 12. Две женщины утонули.

Катамаран, по данным компании-изготовителя, был построен в 2008 году и на данный момент выработал срок службы и подлежал утилизации, а не четырехкратному перегрузу. Изначально плавсредство длиной 10,7 м и шириной 3,7 м было рассчитано разработчиками на 12 пассажиров, но в 2011 году к катамарану пристроили вторую палубу, что позволяло взять на борт 20 человек. Однако устойчивость судна при этом уменьшилась, так как для надстройки второй палубы ширина судна не должна быть менее 6 м.

Во время крушения борту находились 15 детей и 40 взрослых. Катамаран перевернулся в ста метрах от берега, погибли два человека — женщины из Мордовии и Белгорода. 37 человек были доставлены на берег, еще шестерых, по словам очевидцев, подобрали проходящие суда. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются. Капитан катамарана после крушения скрылся, однако полиция его разыскала. Также задержан и владелец судна. Возбуждено уголовное дело.

ВКонтакте в сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» очевидцы выложили видео с места крушения.

Самым известным случаем, когда перегруз и изношенность судна стали причиной трагедии — это крушение теплохода «Булгария» на Волге в 2011 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фигуранты дела о крушении теплохода «Булгария», унесшем жизни 122 человек, получили реальные сроки.