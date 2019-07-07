В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов

В Санкт-Петербурге кандидатам от оппозиционных партий отказывают в участии в муниципальных выборах.

Отказы в регистрации оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты печатают пачками, сообщает издание «Фонтанка». По всему городу «теряются» десятки документов кандидатов, некоторые комиссии не работают.

Например, в муниципалитете «Звездное» оппозиционерам начали отказывать в регистрации, объясняя это отсутствием необходимых документов. Также данные о регистрации партии не обнаружили у «Справедливой России», хотя они были сданы кандидатами.

Похожая ситуация у Кирилла Аракелова — одного из самовыдвиженцев: ему отказали из-за якобы недействительного паспорта, отсутствии платежного поручения и декларации о доходах, хотя у него есть отметки о сдаче этих документов. Он рассказал, что закон позволяет донести эти документы, но избирательная комиссия не работала все эти дни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд отказал ИКМО «Сампсониевское» в иске к Горизбиркому.