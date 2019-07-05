Суд отказал ИКМО «Сампсониевское» в иске к Горизбиркому

Городской суд Санкт-Петербурга вновь отказал в удовлетворении требований ИКМО «Сампсониевское» в иске к городской избирательной комиссии.

Председатель ИКМО требовал отменить решение о передаче полномочий, принадлежащих им, в территориальную избирательную комиссию №22. Муниципалы пытались убедить суд, что в данном действии не было нужды, а они вполне могут принять заявления кандидатов сами. Но суд города им отказал.

Напоминаем, что полномочия ИКМО «Сампсониевское» были переданы по просьбе муниципального совета этого МО. Данная ситуация произошла из-за того, что кандидаты были вынуждены сутками дожидаться своей очереди на подачу необходимых документов. В результате многочисленных жалоб было принято решение продлить срок приема документов до 7 июля и передачи всех полномочий ТИКу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инспекторы ЦИК приехали в ИКМО “Черная речка”. Глава ГИК отчитался перед ЦИК — муниципальные выборы проходят “в штатном режиме”.