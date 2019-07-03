Инспекторы ЦИК приехали в ИКМО “Черная речка”

Всего в Петербург приедут пять сотрудников ЦИК. Фото: https://twitter.com/od_spb

Всего в Петербург приедут пять сотрудников ЦИК. Фото: https://twitter.com/od_spb

Глава ГИК отчитался перед ЦИК — муниципальные выборы проходят “в штатном режиме”.

Виктор Миненко, руководитель Горизбиркома Петербурга рассказал ЦИК о ситуации с муниципальными выборами в Санкт-Петербурге 3 июля. Он заявил, что кампания проходит в “штатном режиме”, но признал, что ГИК получил 812 жалоб.

Кандидаты жалуются на якобы искусственные очереди, из-за которых они не успевают сдать документы. Миненко заявил, что СПБИК взял на контроль комиссии 21 и 22. Напомним, избирательные комиссии должны работать без выходных.

Больше всего жалоб поступает из ИКМО “Сампсониевское”, “Екатерингофкий” и “Сергиевское”. Николай Булаев, заместитель главы ЦИК, заявил, что комитет направил в Петербург пятерых сотрудников, которые проверят сообщения о нарушениях. Представили ЦИК уже приехали в МО “Черная речка”, сообщают “Объединенные демократы” в Twitter.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ИКМО “Сампсониевское” проиграло суд Избиркому.