ИКМО «Сампсониевское» проиграла суд Горизбиркому

Представители муниципального избиркома пытались оспорить продление срока приема документов на неделю, до 7 июля, но суд им отказал.

Городской суд не удовлетворил административный иск ИКМО «Сампсониевское» к петербургской избирательной комиссии, которая решила продлить время приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты. Представители истца на четверть часа опоздали на заседание и заявили суду, что Горизбирком им не начальник, он не проводит выборы в органы местного самоуправления, а, стало быть, ИКМО не обязана подчиняться его решениям. Кроме того, представитель ИКМО пожаловался, что на выборах в этом году большой ажиотаж, все дерутся, ругаются, снимают все на видео.

Вместе с тем вопрос суда, почему прием документов работал лишь по 2 часа в день и по какой причине нельзя нельзя организовать работу так, чтобы люди могли реализовать свои права, представитель истца оставил без ответа. В прениях представители ИКМО сказали, что все, кто хотел реализовать свои права, их реализовал, а они, со своей стороны, действовали весьма целесообразно с учетом обстоятельств, и их решения не входят в конфликт с законом.

Суд в удовлетворении требований административного истца отказал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЦИК не видит оснований отменять выборы в Петербурге.