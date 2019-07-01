ЦИК не видит оснований отменять выборы в Петербурге

Центризбирком пока не усматривает оснований для обращения в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Петербурге, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

В минувшие выходные оперативный штаб ЦИКа совместно с петербургским избиркомом круглосуточно рассматривал все поступавшие сигналы о нарушениях. По поводу петербургских муниципальных выборов было зарегистрировано более 200 обращений.

По словам Булаева, есть только одна проблемная приемная комиссия, с которой, скорее всего, до завтра все вопросы решатся.

«Большинство избирательных комиссий работают в штатном режиме, необходимость обращаться в суд минимальная», — сказал Булаев.

Он отметил, что нарушения, которые ранее стали поводом к обсуждению возможности отмены выборов, уже практически устранены.

Только что закончился прием документов у кандидатов в губернаторы Петербурга. Городская избирательная комиссия принимала их 18:00 сегодняшнего дня. В итоге зарегистрировано 28 кандидатов.

Ранее нарушения закона регистрировались горизбиркомом в четырех муниципальных округах: «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское» и «Сергиевское».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кремль наблюдает за выборами в Петербурге