Песков: Кремль наблюдает за выборами в Петербурге

Песков призвал обратиться с вопросами в ЦИК. Фото: администрация президента
Песков призвал обратиться с вопросами в ЦИК. Фото: администрация президента

Ситуацию должен контролировать ЦИК РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Кремль следит за ходом избирательной кампании в муниципалитеты в Петербурге, заявил Дмитрий Песков 1 июля. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что нарушениями продолжит заниматься ЦИК РФ.

Песков подчеркнул, что администрация президента не может заниматься подобными вопросами и призвал продолжать диалог с Центризбиркомом.

В Центризбиркоме заявили, что в ИКМО намеренно допускают нарушения в процессе кампании, и пригрозили обратиться в суд. Оперативный штаб ЦИК 29 и 30 июня работал с сообщениями о нарушениях круглосуточно. Сотрудники штаба лично проверяют ситуацию на ИКМО. В ЦИК и СПБИК заявляют, что восстановили нормальный режим работы большинства ИКМО.

Кандидаты, как правило, жалуются на “подставные” очереди: неизвестные лица не пускают кандидатов сдать документы, а сотрудники ИКМО нарушают установленный режим работы. Штаб Навального в Петербурге заявляет в Twitter 1 июля, что проблемы на ИКМО не исчезли: кандидаты до сих не могут подать документы в ИКМО “Екатерингофское” и “Черная речка”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у “Екатерингофского” задержали Красимира Врански.

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