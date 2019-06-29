У муниципальной избирательной комиссии задержаны трое

Полицейские задержали у ИКМО «Екатерингофский» троих человек. Двое хотели подать документы, у одного была журналистская аккредитация

На Нарвском пр., 14, где сегодня собралась очередь из желающих подать документы на выборы, полиция задержала пришедших зарегистрироваться кандидатами в муниципальные депутаты Федора Горожанко и Полину Костылеву, а также Красимира Врански, который записывал на видео все происходящее у избирательной комиссии.

В отношении них были заведены административные дела о мелком хулиганстве. В протоколах отражено, что Горожанко и Костылева выражались нецезурно и некорректно себя вели. В отделе полиции Горожанко стало плохо, и его увезли по скорой в больницу. Потенциальный кандидат заявил, что травмы он получил при задержании.

Зарегистрироваться для участия в выборах задержанным не удалось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Следственный комитет проверит муниципальные выборы в Петербурге