Всероссийская студенческая стройка «Мирный Атом — ЛАЭС» стартовала в Сосновом Бору

На Ленинградскую атомную электростанцию в этом году приехали работать 320 человек из 16 регионов страны. Фото: "ЛАЭС"/vk.com

На Ленинградскую атомную электростанцию в этом году приехали работать 320 человек из 16 регионов страны. Фото: "ЛАЭС"/vk.com

6 июля состоялось торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом — ЛАЭС» 2019.

На Ленинградскую атомную электростанцию в этом году приехали работать 320 человек из 16 регионов страны, в результате получилось 18 отрядов, сообщается в группе «ЛАЭС» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеоконференция с г. Озерск открыла данное мероприятие. Во время видеосвязи командиры всероссийских строек Озерска и Соснового Бора сдали рапорт главе Росатома Алексею Лихачеву.

Директор станции Владимир Перегуда поздравил студентов и сообщил, что им очень повезло попасть на стройку такого объекта. Также он пожелал ребятам безопасной работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург приедут 250 студентов, чтобы поработать на стройке. В этом году провести свое лето с пользой приняли решение 250 студентов из различных регионов России. В этом году студенты-строители будут заняты строительством и реконструкцией объектов.