На турнире UFC произошел самый быстрый нокаут в истории — 5 секунд

В Лас-Вегасе на турнире UFC 239 установлен новый рекорд самого быстрого нокаута.

На UFC 339 в Лас-Вегасе американский боец Хорхе Масвидаль победил своего соотечественника Бена Аскрена. Поединок длился всего 5 секунд: Масвидаль моментально нокаутировал Аскрена коленом во время прыжка. Это стало первое поражение 34-летнего Бена Аскрена в карьере, при имеющихся 19 победах. На счету у Масвидаля всего 34 победы и 13 поражений.

Предыдущий рекорд был установлен 16 января 2006 года Дуаном Людвигом, тогда он нокаутировал своего соперника Джонатана Гуле за шесть секунд поединка.

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