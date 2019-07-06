«Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок

Решающий гол в ворота "Зенита" забил Алексей Миранчук. Фото: 1 канал, скриншот с видео

Решающий гол в ворота "Зенита" забил Алексей Миранчук. Фото: 1 канал, скриншот с видео

Московский «Локомотив» в третий раз завоевал Суперкубок Росии, обыграв четырехкратного обладателя этого кубка — команду «Зенит» — со счетом 3:2.

Втреча на столичной «ВТБ-Арене» началась с минуты молчания по погибшим в Баренцевом море подводникам. «Зенит» принимал участие в игре как действующий чемпион России, команда противника — как обладатель Кубка России. Такие матчи традиционно предваряют начало очередного футбольного сезона.

На 90-й минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

Оба гола в ворота «Локомотива» забил иранец Сердар Азмун.

Победный счет «Локомотиву» обеспечили гол Федора Смолова и два попадания в ворота Алексея Миранчука.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что игроки «Зенита» предпочитают Mercedes и Porsche