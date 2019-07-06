Игроки «Зенита» предпочитают Mercedes и Porsche

Болельщики с нетерпением ждут матча "Зенит" - "Локомотив", который начнется сегодня в 19.00. Фото: twitter.com/zenit_spb

Болельщики с нетерпением ждут матча "Зенит" - "Локомотив", который начнется сегодня в 19.00. Фото: twitter.com/zenit_spb

На каких автомобилях ездят игроки ФК «Зенит», стало известно в преддверии нового сезона.

На машинах Mercedes-Benz передвигаются полузащитник «Зенита» Олег Шатов, защитники Ярослав Ракицкий и Игорь Смольников, нападающий Артем Дзюба, гендиректор клуба Александр Медведев, спортивный директор Хавьер Рибальта, помощник главного тренера Анатолий Тимощук, сообщает «Фонтанка». У последнего кроме «мерседеса» также есть Porsche Panamera. Кроме него этот автомобиль избрали для себя полузащитники «Зенита» Александр Ерохин и Магомед Оздоев. Игорь Смольников также владеет Bentley, но на этой люксовой иномарке чаще ездит его жена.

Porsche Cayenne предпочли трое игроков клуба: вратарь Михаил Кержаков, защитник Антон Заболотный и нападающий Александр Анюков.

Аргентинский футболист, нападающий Себастьян Дриусси владеет подержанным Lamborghini Huracan Performante, он приобрел это авто у соотечественника Леандро Паредеса, который зимой перешел из «Зенита» в клуб «Пари Сен-Жермен» и не стал увозить с собой машину в Париж.

20-летний Леон Мусаев, полузащитник «Зенита» и молодежной сборной России, а также трехкратный чемпиона России, обладатель Кубка УЕФА 35-летний Юрий Жирков катаются на BMW X5.

Защитник «Зенита» аргентинец Эмануэль Маммана владеет Ferrari 458 Italia стоимостью 12 млн рублей.

Самая скромная машина у нападающего «Зенита» и сборной Черногории Луки Джорджевича – Nissan X-Trail, ее футболисту предоставил клуб.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сутормин все-таки перейдет в “Зенит”