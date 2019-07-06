Сутормин все-таки перейдет в “Зенит” — Семак попросил

Ситуацию с трансфером полузащитника в “Рубин” решали в “Газпроме”.

Алексей Сутормин все же идет в “Зенит” даже после того, как уже прошел медосмотр в “Рубине”, сообщают СМИ. Главный тренер клуба Санкт-Петербурга Сергей Семак рассчитывал на полузащитника и якобы выразил недовольство срывом трансфера спонсорам.

“Зенит” и “Рубин” спонсируются “Газпромом”. Тем не менее, руководство “Оренбурга”, где играл полузащитник, договорилось с “Рубином” и Сутормин поехал в Казань за оклад 500 тысяч евро в год плюс бонусы, сообщает “Бизнес Онлайн”. Сергей Семак якобы остался недоволен сорванным переходом и высказал недовольство Алексею Миллеру — предполагалось, что именно “Газпром” решит ситуацию.

В новом сезоне “Зенит” уже точно усилит Дуглас Сантос. В СМИ ходят слухе о траснфере Томаса Рогича из Шотландии, но пока у них нет подтверждения. Сегодня “Зениту” предстоит сыграть первый матч сезона — игру за Суперкубок с “Локомотивом”, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.