“Зенит” и “Локомотив” разыграют “Суперкубок”: статистика встреч

“Железнодорожники” не завоевывали трофей с 2005 года.

Сегодня в Москве “Зенит” и “Локомотив” сыграют матч за обладание Суперкубком России. Матч начнется в 19:00 в субботу 6 июля на “ВТБ-Арене”.

Трофей разыгрывают с 2003 года между победителем Чемпионата России и Кубка России. “Локомотив” первым получил этот приз, но с тех пор взял его еще раз только в 2005 году. “Зенит” впервые получил его в 2008 году и с тех пор завоевывал его еще 3 раза — последний раз в 2016-ом. В 2018-ом году “Локомотив” уступил трофей ЦСКА, команда получила награду в седьмой раз.

С 1995 года “Зенит” и “Локомотив” встречались 51 раз. Команда Петербурга одержала 16 побед, на счету “железнодорожников” 14 побед, 21 игра закончилась вничью. Последний раз команды встречались в РПЛ: в первый раз “Зенит” выиграл дома в Петербурге со счетом 5:3, а вторая игра завершилась ничьей — 1:1.

Не стоит забывать, что “Локомотив” — чемпион России сезона 2017/2018 и занял второе место в завершившемся сезоне РПЛ. Хотя шансы “Зенита” можно оценить как более высокие, исходя из статистики, сегодня в Москве игра может оказаться очень близкой по уровню и вероятности победы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сегодня в Москве встретятся “Зенит” и “Локомотив”.