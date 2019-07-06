Сегодня “Зенит” и “Локомотив” сразятся за Суперкубок

Чемпион России выйдет на поле “ВТБ-арены” против обладателя Кубка России.

Матч “Зенита” и “Локомотива” за Суперкубок России пройдет в Москве сегодня в субботу 6 июля. Игру проведут на “ВТБ-арене”, она начнется в 19:00.

Суперкубок разыгрывают между победителем Чемпионата РФ и взявшим кубок России. “Зенит” стал чемпионом России еще до окончания турнира в 27 туре: победителей наградили после матча с ЦСКА на “Газпром-арене” в Петербурге. “Локомотив”, чемпион прошлого сезона, получил второе место.

“Локомотив” взял Кубок России после матча с “Уралом” в финале, игра завершилась со счетом 1:0. “Зенит” выбыл из турнира после поражения от “Ростова” в 1/8 финала.

Состав команд объявят дополнительно. “ВТБ-арена” вмещает более 25 тысяч человек. В Москве сейчас 13 градусов тепла, но осадков не ждут.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кержаков и Жирков продолжат выступать за “Зенит”.