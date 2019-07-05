За «Зенит» продолжат играть Кержаков и Жирков

Футбольный клуб «Зенит заявил о продлении контрактов с голкипером клуба Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым.

Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца нового сезона — 2019/20.

Для справки добавим: 35-летний Юрий Жирков начал играть в составе «Зенита» в начале 2016 года. За все это время он провел в составе ФК 79 матчей, забил два гола и отдал 9 результативных передач, также он выиграл Российскую Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок страны.

А Михаил Кержаков, 32-летний воспитанник сине-бело-голубых провел 20 матчей за основной состав «Зенита», два раза стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» презентовал новую форму из переработанных бутылок. По традиции форма выполнена в сине-бело-голубых оттенках. Оба комплекта выполнены с применением технологии, которая отвечает за быстрое испарение влаги, сообщается на официальном сайте ФК «Зенит».