В Петербурге были госпитализированы 15 китайцев после ужина в ресторане

Туристов из Китая увезли в больницу имени Боткина из-за расстройства ЖКТ.

Группа китайских туристов посетила ресторан на Косой линии Васильевского острова. После съеденного там ужина, китайцев госпитализировали в больницу на следующее утро 6 июля. Их забрали из отеля «Полюстрово», находящегося на проспекте Металлистов, где они остановились. В итоге, в инфекционную больницу имени Боткина на Пискаревском проспекте отвезли 15 человек в возрасте от 49 до 70 лет, сообщает АН «Оперативно прикрытие».

При этом, бригаде скорой помощи, вызванной на место по просьбе китайцев, пришлось просить подмоги у сотрудников полиции, т.к. туристы отказывались ехать в больницу из-за предстоявшего вылета на родину во второй половине дня.

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