В Ленобласти найдена лодка без рыбака

местный житель города Кингисепп Ленинградской области отправился порыбачить на карьер, но так и не вернулся. Фото: Pixabay

местный житель города Кингисепп Ленинградской области отправился порыбачить на карьер, но так и не вернулся. Фото: Pixabay

На карьере в Кингисеппе обнаружили лодку, в которой не оказалось ее владельца — 31-летнего местного жителя.

В четверг, 4 июля, местный житель города Кингисепп Ленинградской области отправился порыбачить на карьер в районе промзоны «Фосфорит», но так и не вернулся. Днем позже в правоохранительные органы обратилась его 22-летняя супруга. Там она сообщила, что муж, имевший проблемы с сердцем, отправился на рыбалку на своей машине «Мерседес» на карьер. Машина была обнаружена в промзоне, а на карьере нашли резиновую лодку рыбака без владельца в ней, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Позже стало известно, что спустя сутки его тело достали из воды на карьере. По данным 47news, погибший оказался развозчиком строителей «Северного потока-2».

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