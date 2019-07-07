Жительница Петербурга купила ребенку пирожок с червями

Только во втором пирожке девочка смогла разглядеть червей среди мясной начинки. Фото: Pixabay
Только во втором пирожке девочка смогла разглядеть червей среди мясной начинки. Фото: Pixabay

Петербурженка купила пирожок с мясом для дочери в магазине в Калининском районе города. Внутри него оказались опарыши.

Днем 6 июля женщина приобрела две сдобы в магазине, находящемся на улице Руставели, д. 13. 11-летняя девочка так быстро съела первый пирожок, что не заметила в нем присутствия опарышей. Только во втором пирожке она смогла разглядеть червей среди мясной начинки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мать девочки сразу в магазин вызвала полицию и скорую помощь. На текущий момент идет проверка случившегося правоохранительными органами города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция поймала разбойников, убивших мужчину костылем. Полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 37 до 53 лет, которые подозреваются в совершении разбойного нападения в Калининском районе. Нападавшие похитили 130 тыс. рублей, мобильный телефон и скрылись. Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти калининский район опарыши
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