Полиция поймала разбойников, убивших мужчину костылем

Полиция поймала разбойников, забивших человека насмерть костылем. Фото: pixabay.com
Полиция поймала разбойников, забивших человека насмерть костылем. Фото: pixabay.com

Полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 37 до 53 лет, которые подозреваются в совершении разбойного нападения в Калининском районе.

Трое злоумышленников узнали о том, что 42-летний петербуржец получил деньги в наследство, говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Двое преступников проникли в квартиру на пр. Мечникова, женщин, которые были дома, связали, а наследника избили костылем. Нападавшие похитили 130 тыс. рублей, мобильный телефон и скрылись. Мужчина от полученных побоев скончался.

Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ и по ч. 4 ст. 162 УК РФ (тяжкие телесные и разбой). Каждая из этих статей уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из садоводства «Флора-2» увезли мужчину с пробитой головой.

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