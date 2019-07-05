Из садоводства «Флора-2» увезли мужчину с пробитой головой

Вчера утром из садоводства под Старым Петергофом из садоводстве госпитализировали мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой.

Около 7 часов утра с участка в СНТ «Флора-2» на Гостилицком шоссе в больницу увезли 35-летнего мужчину в тяжелом состоянии, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Ломоносовскому району Ленобласти был задержан 43-повар одной из коммерческих организаций. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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