Названы наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Урожай просо, по сравнению с предыдущими годами, был значительно ниже из-за того, что в 2018 году посевы резко сократили. Фото: Pixabay

Урожай просо, по сравнению с предыдущими годами, был значительно ниже из-за того, что в 2018 году посевы резко сократили. Фото: Pixabay

Более чем в 15 раз вырос ценник на пешно и капусту в 2018 году.

Росстат представил данные по динамике потребительских цен на тысячу товаров и услуг за прошлый год, по итогам которого общий уровень инфляции составил 4,3%. Но, инфляцию смогли многократно превзойти темпы роста цен на множество товаров и услуг.

Так, рост цен на капусту и пшено составил 72,8% и 73,6% соответственно. Это в 17 раз превышает уровень инфляции. Урожай просо, по сравнению с предыдущими годами, был значительно ниже из-за того, что в 2018 году посевы резко сократили, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Она пояснила, что многие крупные землевладельцы постепенно выводят просо из оборота, поскольку пшено не самая популярная крупа у жителей страны.

Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3 и 25,9% за прошлый год. Это может быть из-за того, что в 15 российских регионах были замечены вспышки птичьего гриппа.

Также цены на газомоторное топливо выросли на 30,8%. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отметил, что толчком роста цен на газомоторное топливо стало повышение ценовой обстановкой нефтяного рынка.

А среди лекарственных препаратов быстрее всего подорожал валидол (+23,6%), поскольку теперь ему на замену приходят более современные препараты, предполагает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росстат назвал лидеров по разводам среди регионов.