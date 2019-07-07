Россиянам назвали дневную норму употребления молочных продуктов

По данным ученых, взрослым людям стоит употреблять в пищу в среднем 200 граммов молочных продуктов за сутки.

200 граммов можно считать оптимальными, рассказала «Российской газете» заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Она напомнила, что как заложено природой, молочные продукты, прежде всего, предназначаются младенцам, т.к. в этих продуктах много полезных веществ для развития организма.

Халтурина отмечает, что если употребить за день более 400 граммов молочных продуктов в день, то полезный эффект молока пропадает. По причине того, что не все люди способны переносить лактозу, более полезными можно назвать ферментированные молочные продукты. К ним относятся различные йогурты, кефир, сыры, творог и т.д. Пожилой категории населения молоко в чистом виде не рекомендуется совсем.

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