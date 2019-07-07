Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки

Стиви Уандер. Фото: Stevie Wonder/Facebook
Стиви Уандер. Фото: Stevie Wonder/Facebook

Американский певец Стиви Уандер вынужден прервать выступления из-за предстоящей операции.

Музыкант рассказал о вынужденном перерыве в выступлениях на фестивале фестивале British Summer Time, прошедшем в лондонском Гайд-Парке. Он сообщил, что до операции успеет сыграть еще три концерта, а потом отправится на лечение, пишет издание TMZ.

Певец попытался успокоить поклонников, сказав, что с ним все хорошо и что донора для пересадки уже нашли.

Уандер заявил, что предупредил поклонников его творчества о предстоящей операции, чтобы избежать появления слухов и сплетен.

Добавим для справки, что Стиви Уандер — американский соул-певец, пианист, композитор, музыкальный продюсер и общественный деятель. Музыкант страдает слепотой. Он знаменит песнями: «I Just Called to Say I Love You», «Superstition», «Isn’t She Lovely» и многими другими. Также он получил рекордные 25 премий «Грэмми».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СМИ назвали гонорары Галкина, Петросяна и Реввы.

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