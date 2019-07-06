СМИ назвали гонорары Галкина, Петросяна и Реввы

Речь идет о сольных выступлениях на 30-40 минут. Фото: pixabay.com
Речь идет о сольных выступлениях на 30-40 минут. Фото: pixabay.com

Артисты “Аншлага” ценятся выше “Кривого зеркала”.

Журналисты рассказали о гонорарах юмористов в России за выступления на корпоративах. “Аншлаг” ценится выше, чем “Кривое зеркало”.

Стоимость небольшого выступления на 30-40 минут может достигать суммы в несколько миллионов рублей, сообщает kp.ru. Максим Галкин может якобы получить до 3,5 млн рублей — около 50 тысяч евро. Александр Ревва берет около 2 млн рублей. Юлия Михалкова из “Уральских пельменей” рассчитывает на сумму до 12 тысяч евро (примерно 850 тысяч рублей). Артисты “Аншлага” получают до 400 тысяч, а “Кривого зеркала” — лишь до 300 тысяч.

Средняя зарплата в 2018 году в России составляла около 43 тысяч в месяц. Средняя пенсия — около 13 тысяч, по данным Росстата. Прожиточный минимум в РФ зависит от региона, но составляет около 8-10 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что фотографии особняка Галкина и Пугачевой на Кипре попали в сеть.

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