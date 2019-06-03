Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Предполагается, что строительство завершится уже в июле этого года. Фото: cyprusbutterfly.com
Предполагается, что строительство завершится уже в июле этого года. Фото: cyprusbutterfly.com

В особняке будут открытый бассейн, сауна, терраса, комната-кинотеатр и большой камин.

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. Особняк в три этажа и площадью 600 квадратных метров размещен на побережье Средиземного моря в Лимасоле на Кипре. Об это пишет Starhit.

Предполагается, что строительство завершится уже в июле этого года.

Фото: cyprusbutterfly.com

В особняке будут открытый бассейн, сауна, терраса, комната-кинотеатр и большой камин. Чаще на объект, пишут СМИ, появляется Максим Галкин, так на Кипре час то дает концерты.

Помимо этого, Галкин сообщил, что на Кипре его мало кто узнает, поэтому это идеальное место для отдыха.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пугачева встретилась с финалистами “Голос. Дети”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
галкин кипр пугачева
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
На Чемпионат Европы 2020 в Петербурге набирают волонтеров
Тарифы на вывоз мусора снизят для пожилых жителей Ленобласти
Россиянку, которую лишили детей после удаления груди, признали мужчиной в Испании
Ленобласть и федструктуры вместе закончат долгострои
Сбой работы в электронной системе МРЭО ГИБДД Петербурга был связан с ...
Пьяные мужчины до смерти избили товарища трубой от пылесоса
После дорожного конфликта с битой и баллончиком в Пушкине полиция возбудила ...