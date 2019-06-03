Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Предполагается, что строительство завершится уже в июле этого года. Фото: cyprusbutterfly.com

Предполагается, что строительство завершится уже в июле этого года. Фото: cyprusbutterfly.com

В особняке будут открытый бассейн, сауна, терраса, комната-кинотеатр и большой камин.

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. Особняк в три этажа и площадью 600 квадратных метров размещен на побережье Средиземного моря в Лимасоле на Кипре. Об это пишет Starhit.

Предполагается, что строительство завершится уже в июле этого года.

В особняке будут открытый бассейн, сауна, терраса, комната-кинотеатр и большой камин. Чаще на объект, пишут СМИ, появляется Максим Галкин, так на Кипре час то дает концерты.

Помимо этого, Галкин сообщил, что на Кипре его мало кто узнает, поэтому это идеальное место для отдыха.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пугачева встретилась с финалистами “Голос. Дети”.