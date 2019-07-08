Кому на Руси жить хорошо? Рейтинг регионов по уровню жизни

В крайней нищете, то есть с доходами меньше половины прожиточного минимума, живет 2,1% населения России . Фото: pixabay.com

В крайней нищете, то есть с доходами меньше половины прожиточного минимума, живет 2,1% населения России . Фото: pixabay.com

Приобрести больше всего товаров и услуг могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Хуже всего народ живет в Тыве, на Алтае и в Калмыкии.

Эксперты РИА «Новости» выстроили регионы России по уровню благосостояния жителей. Для этого взяли медианный доход в регионе и разделили эту сумму на стоимость некоего стандартного месячного набора товаров и услуг, который в каждом регионе имеет разную цену. Медианный доход — это такой уровень дохода, который делит общество пополам: 50% жителей имеют доходы выше этой черты, а другая половина жителей — ниже. Этот метод гораздо более информативен для понимания реального уровня бедности, нежели такой показатель, как средняя зарплата или среднедушевой доход.

Итак, выяснилось, что в Ямало-Ненецком АО на медианный доход можно приобрести 3,05 фиксированного набора товаров и услуг. В Ненецком АО — 2,88 набора, в Чукотском — 2,28 набора. За этими тремя регионами в рейтинге идут Магаданская область (2,27 набора), Ханты-Мансийский АО — Югра (2,14) и Сахалинская область (2,14).

Москва и Московская область оказались только на 7-м и 8-м месте: чуть больше двух наборов (2,07 и 2,02). На 9-м месте рейтинга расположился Санкт-Петербург: средний петербуржец может позволить себе 1,93 набора необходимых товаров и услуг.

Если посмотреть на последние позиции рейтинга, выяснится, что жители Тывы, Алтая и Калмыкии не могут купить даже самого необходимого: в их медианный доход помещается только 0,88, 0,98 и 0,99 набора.

Кроме того, эксперты подсчитали и количество людей, проживающих за чертой бедности. Самый высокий показатель в Тыве — 40,1%. В топ-10 также входят Ингушетия (31,9%), Еврейская АО (24,6%), Карачаево-Черкессия (24,5%), Кабардино-Балкария (24,2%), Калмыкия (24,2%), Алтай (24,2%), Марий Эл (21,5%), Забайкальский край (21%), Чеченская Республика (20,5%).

Меньше всего людей за чертой бедности, опять же, в Ямало-Ненецком АО (6,2%), следом за ним на одном уровне идут расположились столицы — Москва и Петербург — с одинаковым показателем 7,2%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, какой размер дохода в пенсионном возрасте устроит россиян.