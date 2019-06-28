Россияне назвали желаемый размер дохода в пенсионном возрасте

О доходе не менее 100 тысяч рублей в месяц заявил каждый пятый военный. Фото: Рixabay

О доходе не менее 100 тысяч рублей в месяц заявил каждый пятый военный. Фото: Рixabay

Почти 36% российских граждан считают, что для комфортной жизни на пенсии им будет достаточно 30 тысяч рублей ежемесячного дохода. Такие показатели показал опрос НПФ «Сбербанка», сообщает РБК.

По результатам опроса, 28,1% жителей России по достижению пенсионного возраста хотели бы получать не менее 45–60 тысяч рублей в месяц.

15,5% опрошенных считают комфортным для жизни на пенсии доход в 20 тысяч рублей.

О доходе не менее 100 тысяч рублей в месяц заявил каждый пятый военный.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Россия готовится платить пенсии гастарбайтерам.

Документы, которые позволят платить пенсии трудовым мигрантам, отправило в Экспертный совет при правительстве Министерство труда. В своем письме ведомство просит согласовать их как можно быстрее.

В 2020-2021 годах ПФ России придется найти 166 млн рублей на выплаты мигрантам.